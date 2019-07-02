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Balkan Boks Şampiyonası Türkiye’de yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, uzun yıllardır yapılmayan Balkan Boks Şampiyonası’nın 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:36
Balkan Boks Şampiyonası Türkiye’de yapılacak

Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, uzun yıllardır yapılmayan Balkan Boks Şampiyonası’nın 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını söyledi.


Üst Minikler ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası teknik toplantısı için Amasya’da olan Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, “Balkan Boks Şampiyonası uzun yıllar önce yapıldı ama daha sonra programdan kaldırıldı, Dünya Boks Birliği tarafından ancak Federasyon Başkanımız aynı zamanda Eyüp Gözgeç hem AIBA Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda da Avrupa Boks Konfederasyonu As Başkanı şu anda. Onun iki yıldır bu konu için çok uğraşmıştı. En son kabul ettirdi ve Balkan Boks Şampiyonası’nın ilkini 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de Antalya’da yapacağız” dedi.


Boksta ülke olarak nerede olduğumuzdan bahseden Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, “Biliyorsunuz olimpiyat yılındayız. Olimpiyatlara 390 günümüz kaldı. Daha dün Belarus’taydım. Bir kızımız İstiklal Marşımızı orada dinlettirdi. Rusya’da Rus boksörü yenerek, şampiyon oldu. Oradan daha çok madalya alabilirdik. Götürdüğümüz takım en büyük sporcumuz 23 yaşındaydı. Yaş ortalaması 21,5-22 yaş arasındaydı. Rakipleri en düşüğü 28-30 yaşındaydı. Boks ağır bir spor, sporcuların kemik yapıları henüz oturmadı. Bu takım bizi 2024-2028 olimpiyatlarına kadar taşıyabilecek bir takım” diye konuştu.


Teknik toplantıya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı ve Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü Atilla Alatepe katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:36
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