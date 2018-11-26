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Balıkesir'de 23 Afgan göçmen yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda, 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:13
Balıkesir'de 23 Afgan göçmen yakalandı

Balıkseri'in Edremit ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 23 kaçak ile 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik, Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, Edremit-Çanakkale karayolu kenarında bulunan Antandros ören yerinin sahil kısmında, 5'i çocuk, 7'si kadın, 23 Afganistan uyruklu kaçak ile J.A. isimli organizatör yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçaklar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör hakkında yasal işlemlere başlandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:13
  1. Çanakkale
  2. Balıkesir
  3. kaçak göçmen operasyonu

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