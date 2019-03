Balıkesir yerel seçim 2019 son dakika sonuçları | Balıkesir ilçeleri seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oyları

Balıkesir büyükşehir belediyesi yerel seçim sonuçları. Balıkesir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. AK Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı), İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Akın mı oldu? Balıkesir’de kim kazandı, Balıkesir’de hangi parti kazandı? Tercihini sandığa yansıtan Balıkesirli seçmen Balıkesir’de yerel seçim sonuçları 2019 sorgula. Balıkesir ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019, Balıkesir belediyesi il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi seçim sonuçlarını merak ediliyor. Balıkesirliler Cumhur ittifakı oy oranı ile Millet ittifakı oy oranını merak ediyor. Balıkesir yerel seçim 2019 son dakika sonuçları ile Balıkesir ilçeleri seçim sonuçları 2019.

BALIKESİR 2019 SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI

Balıkesir büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı Yücel Yılmaz (Cumhur İttifakı),

CHP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Akın,

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı İsmail Ok

Saadet Partisi (SP) Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı Selim Sait Terzioğlu

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber,

Vatan Partisi Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı Osman Aydın Şahin oldu.

AK Parti Balıkesir ilçe belediye başkan adayları

Karesi'de Dinçer Orkan,

Altıeylül'de Hasan Avcı,

Dursunbey'de Ramazan Bahçevan,

Kepsut'ta İsmail Cankul,

Sındırgı'da Ekrem Yavaş,

Bigadiç'te İsmail Avcu,

Gönen'de Erdinç Odabaşı,

Bandırma'da Alp Bostancı,

Edremit'te Yunus Bozbey,

İvrindi'de Yusuf Cengiz,

Susurluk'ta Şükrü Gür,

Marmara'da Süleyman Aksoy,

Gömeç'te Kazım Aslan,

Manyas'ta İbrahim Koman,

Erdek'te Turan Gün,

Burhaniye'de Necdet Uysal

MHP Balıkesir ilçe belediye başkan adayları

MHP Balıkesir Bata belediye başkan adayı Osman Kılıç

MHP Balıkesir Ayvalık Nazmi Başaran

MHP Balıkesir Edremit belediye başkan adayı Tuncay Kılıç

CHP Balıkesir ilçe belediye başkan adayları

Balıkesir Karesi Belediye Başkan adayı Levent Tellioğlu

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkan adayı Tuncay Öztürk

Balıkesir Gömeç Belediye Başkan adayı Mehmet İrem Himam

Balıkesir Gönen Belediye Başkan adayı İbrahim Palaz

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Ayvalık belediye seçim sonuçları

CHP % 36

MHP % 28

AK Parti % 16

DSP % 15

Bandırma belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 45

AK Parti % 34

MHP % 16

Bigadiç belediye seçim sonuçları

AK Parti % 39

CHP % 24

SP % 23

MHP % 11

Burhaniye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 40

CHP % 39

MHP % 16

Edremit belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 44

AK Parti % 33

MHP % 17

Gönen belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

CHP % 32

MHP % 22

Balıkesir 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 41.09

CHP % 30.75

İYİ Parti % 15.04

MHP % 7.55

HDP % 3.85

SP % 1.19