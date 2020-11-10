Balıkesir Üniversitesi, Karabağ'da şehit düşen öğrencisinin anısını yaşatacak

BALIKESİR (AA)- Balıkesir Üniversitesi'nde (BAUN) öğrenim gördükten sonra ülkesine dönen ve Karabağ'ın kurtarılması için şehit olan Azerbaycan uyruklu Mammadagha Safarov için üniversite senatosu tarafından Şükran Beratı verilmesi kararlaştırıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükran Beratı'nda, "Azerbaycan toprağı Karabağ'ı düşman işgalinden kurtarmak için sınır bölgesinde vatanı, milleti, dini, devleti, istiklal ve istikbali uğruna canını feda eden 2014-2019 tarihleri arasında üniversitemiz mühendislik fakültesi makine mühendisliği bölümünde öğrenci olan aziz şehit Mammadagha Safarov'u bir millet iki devlet anlayışıyla Türk milletinin şehidi olarak kabul ediyor, bu duygu ve inançla, kahraman şehidimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor, aziz ailesine Balıkesir Üniversitesi Şükran Beratı'nı takdim etmekten onur duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, Mammadagha Safarov'un ismi, 2014-2019 yıllarında öğrencisi olduğu mühendislik fakültesindeki ek binada yer alan konferans salonuna verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.