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Bakanlık rayici olmayan yabancı para kurlarını belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı para kurlarını belirledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
Bakanlık rayici olmayan yabancı para kurlarını belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince, 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2018 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2018 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca tespit edilen alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:

Dövizler (TL)

1 ABD doları 5,2609
1 Arjantin pesosu 0,13746
1 Arnavutluk leki 0,04894
1 Avustralya doları 3,7026
1 Azerbaycan yeni manatı 3,1039
1 BAE dirhemi 1,4336
1 Bahama doları 5,2657
1 Bahreyn dinarı 13,9699
1 Bangladeş takası 0,06288
1 Barbados doları 2,6307
1 Belarus rublesi (Yeni Belaus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanıyor) 2,4384
1 Bolivya boliviyanosu 0,76203
1 Bosna Hersek markı 3,0549
1 Botsvana pulası 0,49181
1 Brezilya reali 1,3655
1 Bulgar levası 3,0649
1 Burundi frangı 0,00294
1 Cezayir dinarı 0,04448
1 Çek korunası 0,23428
1 Çin yuanı 0,76203
1 Danimarka kronu 0,80604
1 Dominik pesosu 0,10425
1 Endonezya rupisi 0,00036
1 Etiyopya birri 0,18786
1 Fas dirhemi 0,55227
1 Filipin pesosu 0,10003
1 Gana yeni sedisi 1,07903
1 Guatemala quetzali 0,68076
1 Guyana doları 0,02518
1 Güney Afrika randı 0,36668
1 Güney Kore wonu 0,00471
1 Güney Sudan lirası 0,03428
1 Gürcistan larisi 1,9796
1 Haiti gourdesi 0,06811
1 Hırvatistan kunası 0,81474
1 Hindistan rupisi 0,07527
1 Honduras lempirası 0,21585
1 Hong Kong doları 0,67230
1 Irak dinarı 0,00441
1 İngiliz sterlini 6,6528
100 İran riyali 0,01246
1 İsveç kronu 0,58442
1 İsviçre frangı 5,3352
1 İzlanda kronu 0,04533
100 Japon yeni 4,7547
1 Kanada doları 3,8611
1 Katar riyali 1,4368
1 Kazakistan tengesi 0,01382
1 Kolombiya pesosu 0,00161
1 Kosta Rika kolonu 0,00875
1 Kuveyt dinarı 17,2270
1 Laos kipi 0,00062
1 Lesotho lotisi 0,36672
1 Liberya doları 0,03309
1 Libya dinarı 3,7771
1 Lübnan lirası 0,00349
1 Macar forinti 0,01877
1 Makedonya dinarı 0,09819
1 Malezya ringgiti 1,2681
1 Meksika pesosu 0,26811
1 Mısır lirası 0,29434
1 Moldova leyi 0,30838
1 Nepal rupisi 0,04705
1 Nijerya nayrası 0,01714
1 Nikaragua kordobası 0,16222
1 Norveç kronu 0,60072
1 Özbekistan somu 0,00063
1 Pakistan rupisi 0,03739
1 Panama balboası 5,2657
1 Paraguay guaranisi 0,00088
1 Peru yeni solu 1,5581
1 Polonya zlotisi 1,4034
1 Rumen leyi 1,2866
1 Rus rublesi 0,07534
1 Sırbistan dinarı 0,05110
1 Singapur doları 3,8543
1 Somali şilini 0,00910
1 Srilanka rupisi 0,02877
1 Sudan lirası 0,11060
1 Suriye lirası 0,01022
1 Suudi Arabistan riyali 1,4024
1 Şili pesosu 0,00757
1 Tayland bahtı 0,16172
1 Tayvan doları 0,17164
1 Tunus dinarı 1,7651
1 Türkmenistan manatı 1,5066
1 Ukrayna hryvnası 0,19003
1 Umman riyali 13,677
1 Uruguay pesosu 0,16295
1 Ürdün dinarı 7,4201
1 Venezuela Bolivarı fuertesi 0,00002
1 Yemen riyali 0,02105
1 Yeni İsrail şekeli 1,3972
1 Yeni Zelanda doları 3,5364
1 Zambiya kvaçası 0,44156
1 euro 6,0280

Efektifler

1 ABD doları 5,2573
1 Avustralya doları 3,6856
1 Danimarka kronu 0,80547
1 İngiliz sterlini 6,6482
1 İsveç kronu 0,58401
1 İsviçre frangı 5,3272
100 Japon yeni 4,7371
1 Kanada doları 3,8468
1 Kuveyt dinarı 16,9686
1 Norveç kronu 0,60030
1 Suudi Arabistan riyali 1,3919
1 euro 6,0238

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:53
  1. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  2. Gelir Vergisi Genel Tebliği
  3. Resmi Gazete
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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