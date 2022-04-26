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Aktüel Bakanlık duyurdu: Sayı 25'e yükseldi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: Sayı 25'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 21:08:00 -
Bakanlık duyurdu: Sayı 25'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi.

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