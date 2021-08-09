  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fener’de rotayı Danimarka’ya çevirdi
BM'den iklim değişikliği açıklaması!
İran'dan flaş ABD açıklaması
Meteorolojiden 6 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
Aktüel Bakanlık duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 12:12:00 - 2021-08-09 12:13:03

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamit

Süper ateşleri bol olur inşallah.
  • Yanıtla

Kocasolak

Son PKK canisi tüm dünyadan silinesiye gebertmeye devam.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay