Bakanlık duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde 13 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu teröristlerin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.