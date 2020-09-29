  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "300 fabrika" yanıtı:
Ekonomi

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "300 fabrika" yanıtı:

"Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var" - "Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:04:52 -
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "300 fabrika" yanıtı:

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te 300 fabrikanın resmi açılışının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yönelttiği "Listede lokanta, eczane ve market bile var." şeklindeki eleştirilere, sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle yanıt verdi.

Gaziantep'te geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 300 üretim tesisinin resmi açılışına ilişkin CHP'li Özel'in "Listede lokanta, eczane ve market bile var." ve "İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" eleştirilerileri üzerine Bakan Varank, sosyal medyadan, resmi açılışı gerçekleştirilen 3 üretim tesisine ve Gaziantep'in istihdam verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, Twitter hesabından, söz konusu tesislere ilişkin "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin metrekare kapalı alan, 170 milyon lira yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın paylaşımına göre ayrıca, Gaziantep'te Haziran 2016'da 338 bin 199 olan istihdam sayısı, Haziran 2020'de 408 bin 866'ya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay