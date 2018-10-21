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Bakan Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yakında İstanbul Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye başlayacaklarını belirtti.

21 Ekim 2018 Pazar 20:06
Bakan Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Turhan, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu'nun açılışında yaptığı  konuşmada, Londra metrosundan 12 yıl sonra 1875'te Karaköy ile Beyoğlu'nu  birbirine bağlayan tünelin Türkiye'nin ilk, dünyanın ikinci metro çalışması  olduğunu söyledi.

Türk milletinin 626 metrelik tünelin ardından yeni bir metro hattının  hizmete girmesi için 143 yıl beklediğini kaydeden Turhan, "İstanbullular, 1989'da  hizmete açılan 7 kilometrelik Aksaray Metrosu ile rahmetli Turgut Özal döneminde  tanıştı. Oysa geride bırakılan 150 yılda dünyanın birçok metropolünde ulaşım, yer  altında metrolarla sağlanmaya başlanmıştı. Açıkçası elin oğlu şehirlerin altını,  üstünü demir ağlarla örerken ülkemizde havanda su dövülüyordu." diye konuştu.

Sebebi ne olursa olsun, suçlu kim veya kimler olursa olsun bu durumu  kabullenmenin mümkün olmadığını dile getiren Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Bu duruma en esaslı itirazı, 1994'te, İstanbul'a Büyükşehir Belediye  Başkanı olmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın özellikle  ulaşım konusunda belediye başkanlığı döneminde, ortaya koyduğu vizyon, daha  sonraki süreçlerde de meyvesini vermeye devam etti. Böylece, metro konusunda 150  yılda bir arpa boyu yol alınmazken, 15 yıl gibi kısa sürede sadece İstanbul’da  160 kilometre uzunluğunda metro yapıldı. Bu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşacak.  Bugün açılışını yaptığımız Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu da bu vizyonun bir  ürünüdür."

İstanbul'un, milletin nazarında çok büyük bir anlam ve önem taşıdığını  vurgulayan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul'a ne kadar hizmet etsek azdır. Çalışmalarımız İstanbul'un  her bölgesinde devam ediyor. Metrolarıyla, karayolu ulaşım sistemiyle bütün  İstanbul'un her köşesinde, çalışmalarımız sürmektedir. Yakında İstanbul  Boğazı'nın altında geçecek dev bir projeye de başlayacağız. Bu projeyle dünyada  bir ilki gerçekleştireceğiz. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı, toplam 9  farklı raylı sistem ve ekspres metro ile iki kıta birbirine bağlanacak. Bugün  hizmete girecek Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı, sadece 3 ilçeyi birbirine  bağlamayacak, Üsküdar’dan Marmaray, oradan da Hacıosman metrosuna entegre olacak.  Kısacası İstanbul’un tüm ilçelerini birbirine bağlama hedefimize daha da  yaklaşmış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak diğer  projelerimizi de bir bir hayata geçeceğiz."

Bakan Turhan, metronun hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür  ederek, sözlerini tamamladı.
 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 20:06
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Bakan Turhan
  4. metro

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