Bakan Tekin’i hedef aldılar! Fosiller de yeniden sahneye çıktı
Dindarlara hakaretler ve küfürler yağdıran, Gezi provokatörlerine de alkış tutan sanatçı müsveddeleri İslami sivil toplum kuruluşlarına (STK) sahip çıkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef aldı.
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CHP’den yemlenen ve muhafazakârları aşağılamayı adet edinen Genco Erkal, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Orhan Alkaya, Levent Üzümcü, Ataol Behramoğlu, Tuna Kiremitçi, Dilek Türker, Bedri Baykam, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Cahit Berkay ile Melike Demirağ 28 Şubat darbecileriyle aynı dili kullanarak Tekin’in ‘laik eğitime savaş açtığı’nı iddia etti.
Ahlâksız sahnelerle hafızalarda yer edinen Müjde Ar ve Salih Güney’in yanı sıra fonlu medyanın kalemşörleri Mustafa Balbay ile Nebil Özgentürk ise Tekin’in görevden alınmasını talep etti.
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