Bakan Pakdemirli, Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü etkinliğinde konuştu:

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli, Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında ekim ayında 'Söz Veriyorum' etkinliği düzenleyeceklerini tüm Türkiye'yi gıda kaybını ve israfını azaltmak için harekete geçmeye çağıracaklarını bildirdi.

Pakdemirli, Türkiye'nin katkılarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen "29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü" kapsamında BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenen etkinliğe video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, gıda kaybı ve israfını azaltmaya odaklanmak ve harekete geçmek için bir araya geldiklerine işaret eden Pakdemirli, "Bu konuda çok kararlı davrandık. Böylelikle 2015 yılında Türkiye'nin G20 başkanlığı döneminde gıda kaybı ve israfı konusunu dünya gündemine aldık. Bunu takiben, FAO ve Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ile Gıda Kaybı ve İsrafının Ölçülmesi ve Azaltılmasına İlişkin Teknik Platform'un kurulması için girişimde bulunduk." diye konuştu.

Pakdemirli, yaşanan salgının, gıda güvenliği, tarım ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının önemine bir kez daha işaret ettiğini aktararak, bu nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için çabaların artırılması gerektiğini söyledi.

- "Türkiye'deki gıda kaybı düzeyi neredeyse yüzde 40"

Gıda kaybı ve israfı ile ilgili olarak Türkiye'deki durum ve bu kapsamda alınan önlemlere hakkında bilgi veren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda israfı yapmaktadır. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri. Türkiye'deki gıda kaybı düzeyi neredeyse yüzde 40 civarında. Çalışmalar ışığında, gıda kaybını ve israfını azaltmak ve uzun soluklu ortağımız FAO ile vizyonumuzu ulusaldan küresel düzeye yaymak amacıyla Türkiye Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı. Bu belge, işbirlikçi ve çoğulcu bir yaklaşımın mükemmel bir örneğidir. Ayrıca, tamamen Türk hükümeti tarafından finanse edilen FAO-Türkiye Ortaklık Programı kapsamında Türkiye ve Orta Asya'da gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik bölgesel bir proje başlattık."

Projenin aynı zamanda "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" adlı ulusal bir kampanyayı da kapsadığına dikkati çeken Pakdemirli, "Bu kampanya, projenin yararlanıcı ülkeleri tarafından da uygulanabilir. Gıda kaybına ve israfı ile mücadele etmeyi ve hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları bölgesel düzeyde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kampanya 21 milyon kişiye ulaştı"

Pakdemirli, kampanyanın ana mesajının, "İhtiyacın Kadar Al-Geleceği Çöpe Atma" olduğuna işaret ederken, "Dijital ve sosyal medya aracılığıyla bugüne kadar 21 milyon kişiye ulaştık. İnternet sitemiz 'gidanikoru.com' İngilizce ve Türkçe olarak detaylı bilgileri bulabileceğiniz, sürekli güncellenen ve tüketiciler için ipuçlarından en iyi uygulamalara ve kaynaklara kadar her türlü bilgiyi içeren bir yer olarak tasarlandı. Kampanyamızın ilk aşamasında farkındalık yaratmaya odaklandık. Artık milyonlara ulaştığımıza göre, bu yıl sonuna kadar 'Söz Veriyorum' etkinliğimiz ile etkimizi artırmayı hedefliyoruz. Ekim ayındaki 'Söz Veriyorum' haftasında, tüm Türkiye'yi gıda kaybını ve israfını azaltmak için harekete geçmeye çağıracağız. Bu eylem, özellikle gıda israfı konusunda ülke çapında bir farkındalık sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, çiftlik, perakende ve hotel, restoran, kafe (HORECA) düzeyinde gıda kayıplarını azaltmak için kılavuzlar üzerine için çalıştıklarını da aktaran Pakdemirli, "Türkiye gıda sektöründe çok iddialı. Sektörün toplam büyüklüğü 66 milyar dolar civarında. Gıda kaybının sadece yüzde 2'sini önleyebilseydik, bu 360 bin asgari ücretlinin yıllık maaşına eşit olurdu. Gıda kaybının yüzde 5'ini önleyebilirsek, bu rakam bir milyon insanın maaşına eşit. Bu rakamlar bize gıda kaybı ve israfı ile mücadelenin önemini gösteriyor." dedi.

Bakan Pakdemirli, tüm çabalarının BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak olduğunu belirtirken, şunları kaydetti:

"Bunu göz önünde bulundurarak kasım ayında yapacağımız bir etkinliğe daha değinmek istiyorum. Gıdayı tek başına düşünemeyiz. Yaklaşımımız, bu temel konuya kapsayıcı bir şekilde bakmak olmuştur. Türkiye son 10 yıldır orman alanını önemli ölçüde artırmıştır. Bunun sonucunda 'Geleceğe Nefes' teması altında yeniden ağaçlandırma için bir kampanya başlattık. Geçen yıl 13 milyondan fazla fidan toprakla buluştu. Ayrıca, 1 saatte en fazla fidanı dikerek Guinness Dünya Rekoru kırdık. Bu yıl 11 Kasım 2020 tarihinde 35 ülkenin katılımıyla bu kampanyayı sınırlarımızın ötesine taşıyacağız. Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine yönelik uluslararası işbirliği ve kararlılığın sürdürülebilir kalkınma amaçları ve geleceğimiz için çok güçlü bir destek oluşturacağına inanıyorum."









