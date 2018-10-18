Bakan Mustafa Varank açıkladı: Yerli ve millî üretim için 81 ile Deneyap Atölyesi

Varank, Mimar ve Mühendisler Grubu’nca düzenlenen 3. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, bu dönemde Türkiye’de katma değerli üretim ve teknoloji odaklı bir yapısal dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Varank, şunları kaydetti: Ülkemize gelen lider araştırmacılar, kendi AR-GE ekiplerini kurabilecekler. Ayrıca, yerli ve millîg teknolojilerin geliştirilmesi için akademi ve sanayide ihtiyaç duyulan bilgi, yurt dışından ülkemize transfer edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız. İnşallah imzaları da bu ay sonuna kadar atıp ilk uygulamalara başlayacağız. Hem sanayide ara malı girdilerimizi hem de yüksek ölçekte tükettiğimiz ithal ürünleri yerlileştirme hedefiyle programı hazırlıyoruz.

STANDARDİZASYON ÖDÜLÜ VESTEL’E

Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında, TOBB tarafından “Uluslararası Standartlara Yön Ver” konulu zirve düzenlendi. Etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TSE Başkanı Adem Şahin, Standardizasyon Ödülü alan Vestel AR-GE Direktörü Andaç Pamuk’a ödülünü verdi.