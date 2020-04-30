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Aktüel

Bakan Koca ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:37:18 -
Bakan Koca ABD’li mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Alex Azar ile telefonda görüştü.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Alex Azar ile bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD’ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" ifadelerini kullandı.

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