Bakan Kasapoğlu'ndan Ayhancan Güven'e tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Porsche Süper Kupa'da İngiltere'de düzenlenen sezonun beşinci yarışını kazanan milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven'i telefonla arayarak tebrik etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayhancan Güven'e güveninin tam olduğunu ve milli sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Kasapoğlu, ayrıca milli otomobil yarışçısı için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından olan Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin beşinci yarışında ilk birinciliğine ulaşarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcumuz uluslararası arenada her zaman başarılara imza atarak ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor. Bu kıymetli başarıda emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, milli sporcumuza bir kez daha başarılar diliyorum."