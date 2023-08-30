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Gündem Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın görüşecek
Gündem

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın görüşecek

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:08:00 -
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov’un yarın ve 1 Eylül tarihlerinde bir araya geleceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Bakan Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ankara-Moskova hattında gerçekleşecek olan Fidan-Lavrov görüşmesinin 2 gün süreceğini duyurdu.

Zaharova, Dışişleri Bakanı Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın ve 1 Eylül tarihlerinde bir araya geleceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ'NDEN BAKAN FİDAN'IN RUSYA ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı da Bakan Fidan'ın Rusya ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanımız, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir."
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