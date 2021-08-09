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Aktüel Bakan Fahrettin Koca o ili örnek gösterdi: 27 basamak yükseldi
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca o ili örnek gösterdi: 27 basamak yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek bu kentin örnek alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 07:46:00 -
Bakan Fahrettin Koca o ili örnek gösterdi: 27 basamak yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılanma oranında 40. sıradan 13. sıraya yükselen Hakkari'in örnek alınması gerektiğini belirterek, "Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."

 

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