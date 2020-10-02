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Ekonomi Bakan Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı
Ekonomi

Bakan Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:48:01 -
Bakan Dönmez: Akdeniz'deki politikamız daha da güç kazandı

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesiyle, Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü politikanın daha da güçlendiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meşru Libya hükümetiyle imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

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