Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.23 Ekim 2019 Çarşamba 06:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri BakanıMike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.
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