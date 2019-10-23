Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri BakanıMike Pompeo ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD askeri yetkililerinin, Türkiye'nin askeri makamlarına YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etti.

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