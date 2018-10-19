Bakan Berat Albayrak'tan 'STAR Rafinerisi' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açılışı gerçekleşen 'STAR Rafinerisi' açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.19 Ekim 2018 Cuma 19:35
Bakan Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TANAP’ın ardından, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve işbirliğinin nişanı olan, dünyaya örnek olacak dev bir projenin daha açılışını gerçekleştirdik. Petrokimya endüstrisinde sağlayacağı kapasite ile cari açığımızın düşmesine büyük katkı verecek STAR Rafinerisi hayırlı olsun." dedi.
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