Bakan Berat Albayrak'tan 'STAR Rafinerisi' paylaşımı

Bakan Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TANAP’ın ardından, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve işbirliğinin nişanı olan, dünyaya örnek olacak dev bir projenin daha açılışını gerçekleştirdik. Petrokimya endüstrisinde sağlayacağı kapasite ile cari açığımızın düşmesine büyük katkı verecek STAR Rafinerisi hayırlı olsun." dedi.