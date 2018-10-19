THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Bakan Berat Albayrak'tan 'STAR Rafinerisi' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün açılışı gerçekleşen 'STAR Rafinerisi' açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 19:35
Bakan Berat Albayrak'tan 'STAR Rafinerisi' paylaşımı

Bakan Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TANAP’ın ardından, Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve işbirliğinin nişanı olan, dünyaya örnek olacak dev bir projenin daha açılışını gerçekleştirdik. Petrokimya endüstrisinde sağlayacağı kapasite ile cari açığımızın düşmesine büyük katkı verecek STAR Rafinerisi hayırlı olsun." dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar için evde yapılabilecek organik oyun hamuru tarifi
    1. Çocuklar için evde yapılabilecek..
    2. Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru..
    3. Diriliş Ertuğrul yeni 156. bölüm..
    4. Fransa'da oklar Prens Muhammed Bin..
    5. İLDES'den Başkent'te İslami İlimler..
    6. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    7. Erdoğan, Aliyev ile görüştü
    8. Bingöl'de toprağa gömülü halde..
    9. Galatasaray-Bursaspor maçı hakemi kim?
    10. ABD'den Rusya'ya yanıt: Bilgimiz yok
    11. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    12. Marmaris'te okulların çevresinde..
    13. 15i muvazzaf 21 asker FETÖ'den..
    14. İran'a Şubat 2019'a kadar zaman..
    15. Amerika'dan çok kritik karar! Askıya..
    16. Ve dev anlaşma tamam! 53,3 milyar..
    17. Askerlerin şakasını kanlı bitti!
    18. İngiliz istihbaratçıdan tuhaf..
    19. Kars’ta askerlerin silahlı şakası..
    20. Bakan Berat Albayrak'tan 'STAR..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor