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Bakan Berat Albayrak: Dalgayı atlattık, gevşeme yok

Hazine ve Maliye Bakanı “Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma süreci durdu. Kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 08:31
Bakan Berat Albayrak: Dalgayı atlattık, gevşeme yok

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen, aynı zamanda Çin’in “Kuşak ve Yol Girişimi”nin iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA Zirvesi İstanbul’da düzenlendi. Ekonomideki son gelişmelerin ve küresel iş birliği fırsatlarının damga vurduğu zirvede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu. Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye’nin, güçlü temelleri sayesinde o süreçlerden güçlenerek çıktığını vurgulayan Albayrak “Bu sağlam temeller bugün de Türk ekonomisinin direncinin ana unsurudur. Türkiye olarak biz, Kuşak ve Yol girişimini en başından beri güçlü bir şekilde destekledik. Ticarette korumacılığa karşı çıktık. Ekonomi politikalarımızı da yenilikçiliği, teknolojik gelişmeyi, verimliliği, dışa açıklığı destekleyecek şekilde kurguluyoruz” dedi.
Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan dengelenme sürecine de değinen Bakan Albayrak, şöyle devam etti: Uluslararası piyasadaki Türkiye’nin risk priminde önemli bir düşüş, önemli bir iyileşme gördük. Ana göstergelerden biri olan CDS primleri, son bir ayı aşkın zamanda yaklaşık 200 baz puandan fazla gerileme ve iyileşme ortaya koydu. Birileri Türkiye için karamsar bir fotoğraf, hatta felaket senaryoları üretmeye çalışsa da, biz ilk günden beri söylediğimiz çerçevede, rasyonel politikalarla, güçlü, güven veren söylem ve duruşumuzla bu süreci çok güçlü yöneterek geride bıraktık. Finansal piyasalarda yaşanan tüm bu dalgalanma süreci durdu. Güçlü bir şekilde stabilize oldu. Sağlam adımlarla yola devam ediliyor. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikâyesi yazmaya başlamıştır. Ama kesinlikle gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Temellerin daha da sağlamlaşması için, zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla atmaya devam edeceğiz.

Daha çok Çinli bekleriz
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Çin’den Türkiye’ye yatırımların artması gerektiğini belirterek “Çin’le özellikle teknoloji alanında yapılacak iş birlikleri, önümüzdeki dönemde ekonomik ilişkilerimiz açısından büyük önem arz ediyor” dedi. Kuşak ve Yol girişiminin büyük, çok boyutlu bir proje olduğunu vurgulayan Bilecik, “Türkiye’de her kurum, bu projenin kendi alanına giren kısmını takip etmekte. Projenin sağlayacağı yatırım ve finansman imkanlarından daha iyi yararlanabilmek için, eş güdümü sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:31
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. berat albayrak

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