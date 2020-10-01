Bakan Albayrak 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı, bugün devreye girdi. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

"Hayırlı olsun"

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

Albayrak, Türkiye'nin sermaye piyasalarını büyütmenin ve daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanmasının Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öncelikleri arasında bulunduğunu, yeni hisse gruplandırmasının daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir olduğunu kaydetti.



Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Borsa İstanbul'un, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığını, düzenlemenin ilgili bütün işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alındığını bildirdi.