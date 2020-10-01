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Ekonomi Bakan Albayrak 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Ekonomi

Bakan Albayrak 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, devreye giren Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:07:00 -
Bakan Albayrak 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı, bugün devreye girdi. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu.

"Hayırlı olsun"

Bakan Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını diledi.

Albayrak, Türkiye'nin sermaye piyasalarını büyütmenin ve daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanmasının Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öncelikleri arasında bulunduğunu, yeni hisse gruplandırmasının daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir olduğunu kaydetti.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Borsa İstanbul'un, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırdığını, düzenlemenin ilgili bütün işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alındığını bildirdi.

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Yorumlar

Leventbay

Bu konuşmasım konuştukça batıyoruz maaşı dolarla heralde .
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ne olacak bu milletin hali

piyasalarda yaprak kımıldamıyor fiyatlar aldı başını gidiyor bir emekli maaşı olmuş bir aylık kira bunlar cak cak konuşur gel 2023 gellllll
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