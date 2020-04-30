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Aktüel

Bakan Albayrak: “Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hazinesi var”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var"dedi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:18:12 -
Bakan Albayrak: “Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hazinesi var”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var"dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından ’Birlikte Başaracağız’ başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Erhan Bey kardeşimizin dediği gibi kenetlenmeyi, birlik olmayı çok iyi bilen zorlukları beraber aşabilen bir milletiz. Bu büyük milletin her zaman arkasında durmak, ihtiyacı olduğunda yardımına koşmak için tüm kurumlarımız mesai gözetmeksizin görev başında" ifadelerine yer verdi.


Bakan Albayrak, videonun son bölümünde, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

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