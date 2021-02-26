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Gündem Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:44:00 - 2021-02-26 11:51:50
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması

Yunanistan ile gerilim sonrası Bakan Hulusi Akar açıklamalarda bulunuyor. Akar, menfaatlerimizi korumak zorundayız dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor.

AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

Yunanistan'ın Ege'deki tutumunun iyi komşuluk kriterlerine uygun olmadığını düşünüyoruz. Menfaatlerimizi korumakta kararlıyız!

Ayrıntılar geliyor...

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