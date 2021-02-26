Bakan Akar’dan S-400 açıklaması

Yunanistan ile gerilim sonrası Bakan Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Akar, menfaatlerimizi korumak zorundayız vurgusu yaptı.

S-400 ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Akar şunları dedi:

Bu milli bir meselesidir, Türkiye egemenlik hakkını kullandı. S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. 10 yıl boyunca ABD'ye tekliflerimizde vurguladığımız teknolojik işbirliği ve uygun fiyat teklifine yeterli cevap alınmamıştır. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil.