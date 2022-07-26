Bakan Adil Karaismailoğlu: Yüzde 80'e varan azalmalar oldu

Ordu Valiliğini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra kentteki esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılı itibarıyla kara yolu açığını kapatmak için önemli projelerin yapımına başlandığını söyledi.

AK Parti döneminde 2002 yılı yatırım programı açıklandığında 15 bin kilometre bölünmüş yol ağı vaadi verildiğini anımsatan Karaismailoğlu, "O zaman bile bizi eleştiren, yalan ve iftiralarla bizim önümüzü kesmeye çalışan zihniyet 'Siz hayal satıyorsunuz.' diyorlardı. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 700 kilometrelik bölünmüş yol ile bütün Türkiye'ye hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Karaismailoğlu, 20 yıl önce Türkiye'deki araç sayısının 8,5 milyon olduğunu aktararak, bugüne gelindiğinde Türkiye'de 26 milyon araç olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nden bir günde 80 bin araç geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Olmasaydı ne olacaktı? Feribotla geçmeye çalışacaklardı. Bir feribot taş patlasın 100 tane araç alır, 80 bini 100'e bölün 8 bin sefer eder, günlük de bir feribot 4-5 sefer ancak yapabilir. Yani demek ki o hareketin yarısı bile sağlanmayacaktı, millet tatiline veya memleketine, sevdiğine ulaşamayacaktı" dedi.

Karaismailoğlu, araç sayısı, hareketliliğin artması ve bu kadar yoğunluğa rağmen trafik kaza oranlarında yüzde 80'e varan azalmalar olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, kaliteli, güvenli bölünmüş yollar sayesinde bunlar oldu. Bu kazaların azalması nedeniyle biz her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Bir canın bedeli olmaz, bakın bunlar ülkesini, milletini düşünen ve ülkesinin, milletinin parasını sermayesini, bütçesini milleti için harcayan kadrolar sayesinde olur. Bizim bir tek derdimiz var, millet ne derse o olur. Milletin efendi olduğunu, iktidarların hizmetkar olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık ve çıkarmayacağız."

"7 milyar saat milletimiz sevdiklerine daha fazla vakit geçiriyor"

Yapılan 28 bin 700 kilometre yol sayesinde her yıl tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlandığını dile getiren Karaismailoğlu, "7 milyar saat milletimiz sevdikleriyle daha fazla vakit geçiriyor, daha fazla tatil yapıyor, yollardaki kısalan mesafeler nedeniyle. Bu kısalan mesafeler nedeniyle tam yılda 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Bu akaryakıt ücretleri vatandaşımıza, milletimize kaldı. Aynı zamanda çevresel faydalar, emisyon azaltımları hepsi katkı olarak ekonomimize dönüşüyor" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bir bölgenin ulaşımının kolay, hızlı ve güvenli olması halinde o bölgenin istihdamına, üretimine, ticaretine ve turizmine olağanüstü katkı sağlandığına vurgu yaparak, "O yüzden bizim yaptığımız fayda maliyet analizlerinde bu projelerin etki analizlerini yaptığımızda, biz bir liralık bir ulaştırma altyapısı yaptığımızda tam bunun 10 katı üretime etkisi olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde milli gelire 5 katı etkisi olduğunu görüyoruz. O yüzden yaptığımız işler sayesinde bu 250 milyar dolara çıkan ticaret hacmi ve dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasına girmemiz, kısa sürede yapılan yatırımlar sayesinde oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar 1 trilyon 600 milyar liralık ulaştırma altyapı yatırımı yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Yani 183 milyar dolarlık yatırım yaptık, bunun karşılığında üretime 1 trilyon liralık bu yatırımların etkisi oldu. Yine milli gelire de bu yatırımların 500 milyar dolarlık etkisi oldu" dedi.

Karaismailoğlu, Ordu'da özellikle tünel ağırlıklı bir proje olan Ordu Çevre Yolu Projesi'nin belli bir bölümünü bu yıl sonuna kadar bitireceklerini ifade ederek, 2023 sonuna kadar da projenin tamamının bitirileceğini kaydetti.

Ünye-Akkuş yolunun ihalesinin de ağustos ayı içerisinde yapılacağını aktaran Karaismailoğlu, Ordu Çevre Yolu'nun tamamlanmasının ardından da Fatsa Çevre Yolu'nun yatırım programları sürecinin başlatılacağını söyledi.

Kabadüz yolu proje ve inceleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şu an kent genelinde devam eden 14 ayrı kara yolu projesi olduğunu, bunun da maliyetinin 11 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi.

"Vatandaşımızın gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, 2023 seçimlerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye için, vatanın, milletin selameti için 2023 seçimleri çok önemli. O yüzden vatandaşımızın gönlüne girmek için her yolu deneyeceğiz. Bu yaptığımız işleri anlatacağız, neler yapacağımızı anlatacağız çünkü yapacak daha çok işimiz var. Bizim amacımız Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına sokmak. O yüzden 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye için olmazsa olmazdır. Onun için çok çalışacağız, emek vereceğiz."

"Birileri bir masanın etrafında toplanabilirler, masanın görünen kısmında başkaları altında başkaları olabilir, hiç bunlara takılmaya gerek yok" diyen Karaismailoğlu, "Çünkü o masalardan bir şey çıkmaz, o masalarda milletin derdi yok, o masalarda kendi gelecekleri, kendi ikballeri olduğu için milletimiz de bunu görüyor, o yüzden o masalardan milletimizin beklentisi yok ama toplanıp duruyorlar, cumhurbaşkanı adayı da açıklayamıyorlar ama bizim adayımız belli, bizim adayımız milletin gönlünde taht kurmuş Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.