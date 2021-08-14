  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Aşılar hızlı geliştirildi" eleştirisine Mehmet Ceyhan'dan ilginç cevap: Pandemi bittikten sonra...

Son dakika! Fitch Türkiye kararını duyurdu

Altındağ'daki provokasyonda yüzü kanlar içinde kalan Suriyeli kız çocuğu: Beni öldürmeyin!

Görenleri heyecanlandırdı! Altyapı çalışmasında dev küp çıktı

Bu ne yüzsüzlük! Meral Akşener önce sessiz kaldı sonra başını örtüp taziyede bulundu

Küreselciler başımıza şimdi de 'iklim karantinası' çıkardı! Bakın ne adım atacaklar

Köpekler kalıcı hasar bıraktı! 55 yaşındaki kadın ölümle burun buruna geldi

Flaş Afganistan açıklaması: Kontrolden çıktı

Altındağ’daki ırkçı saldırının tıpa tıp benzeri 1972’de Rotterdam’da Türklere yönelik yapılmış!

ABD duyurdu: Saldırı olursa karşılık verilecek!
İzmir'den kötü haber! Yangın başladı
Kanada'dan Afgan göçmen kararı
Kanada'dan "zorunlu aşı" kararı
6 göçmen kurtarıldı
Aktüel Bakan Abdulhamit Gül o evde Kur'an okudu
Aktüel

Bakan Abdulhamit Gül o evde Kur'an okudu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın evinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:49:00 - 2021-08-14 11:49:38

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Altındağ'da bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Bakan Gül, daha sonra hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Acılı baba Osman Yalçın Bakan Gül'e teşekkür ederek "Hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay