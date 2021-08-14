Bakan Abdulhamit Gül o evde Kur'an okudu
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın evinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Altındağ'da bıçaklanarak öldürülen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti. Burada Kur'an-ı Kerim okuyan Bakan Gül, daha sonra hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirtti.
Acılı baba Osman Yalçın Bakan Gül'e teşekkür ederek "Hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu.