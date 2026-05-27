Bahçelievler’de kurban ibadeti için tüm ekipler sahada

Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme’de hizmete sunduğu Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda bayramın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kendilerine verilen sıra numaralarına göre kesim alanına yönlendirdi. Belediye ekipleri, kurbanlıkların kesim noktasına güvenli şekilde ulaştırılması, kesim işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve vatandaşlara et tesliminin sağlıklı biçimde yapılması için sahadaki görevini sürdürüyor.

Modern ve hijyenik koşullarda hazırlanan kesim alanında işlemler, veteriner hekimlerin kontrolünde ve ehil kasaplar tarafından gerçekleştiriliyor. Kesimi tamamlanan kurbanlıklar, kısa sürede parçalanarak sahiplerine teslim ediliyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesim alanında vatandaşlarla bir araya gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bahadır, belediye ekiplerinin bayram boyunca sahada olacağını belirtti.

Başkan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur içinde, güvenli ve hijyenik şartlarda yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Bugün de bayramın ilk saatlerinden itibaren ekiplerimizle birlikte sahadayız. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarının kesim alanına ulaştırılmasından kesim işlemlerine, etlerin tesliminden temizlik ve yönlendirme hizmetlerine kadar her aşamayı titizlikle takip ediyoruz. Amacımız, komşularımızın bayram sevincini herhangi bir aksaklık yaşamadan gönül rahatlığıyla yaşayabilmeleridir" dedi.

Alanda vatandaşların ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. Bekleme bölümlerinde çay, kahve, tuvalet ve mescit hizmeti sunulurken, temizlik, zabıta, veterinerlik, güvenlik ve yönlendirme ekipleri de bayram boyunca 7/24 görev yapacak.