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Bağımsız aday Gökçe’den Salihli’ye GES projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe Salihli için projelerini açıklamaya devam ediyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
Bağımsız aday Gökçe’den Salihli’ye GES projesi

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe Salihli için projelerini açıklamaya devam ediyor. Bağımsız aday Gökçe, “GES Projemiz, Salihli’ye bağlı Adala, Durasıllı, İğdecik mahallelerinde polikristal paneller kullanılarak optimum açıdan sabitlenmiş fotovoltaik sistemler ile elektrik enerjisi üretilecektir. Salihli Belediyesi bu proje ile hem kendi kullandığı elektriği üretecek hem fazla üretimi de devlet garantili satarak gelir elde edecektir” dedi.


Salihli’nin mevcut değerlerinidaha iyi bir şekilde değerlendirmek için yola çıktıklarını söyleyen Ertan Gökçe, "Salihli’de toprak varsa en kalitelisi var. Her türlü su var, yılın her ayı güneş var, rüzgar var, turizm var. Çalışmak, üretmek isteyen Salihli halkı var. Gerçekleşmesi mümkün olmayan projelerle halkımızı kandırmıyoruz. Elimizdeki değerlere ve bütçeye göre projeler hazırladık ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Balık vermek, balık beklemek dönemi artık olmayacak. Balık tutmayı öğreteceğiz, balıkları biz üreteceğiz. Bu projelerden biri de doğa dostu GES Projesi, Salihli’ye bağlı Adala, Durasıllı, İğdecik mahallelerinde planladığımız her biri 0,999 MW kurulu güce sahip 3 adet projeden meydana gelmekte olup, toplam 2,997 MW kurulu gücünde olacak ve polikristal paneller kullanılarak optimum açıdan sabitlenmiş fotovoltaik sistemler ile elektrik enerjisi üretilecektir. Faaliyet kapsamında inşaat süresi yaklaşık 120 gün sürecek olup, işletme aşamasında ekonomik ömür 25 yıldır. Güneş Enerji Santrali Projesi yatırım alanı olarak; Türkiye’nin Ege Bölgesi, Salihli ilçesi, Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına göre tahmini 1500 - 1600 KWh/m2 yıl güneş enerjisi potansiyeli taşımaktadır. Güneşli gün sayısı ortalama 320 gün yıllık kapalı yağışlı gün sayısı ortalama ise 45 gündür. Bölge olarak güneş açısından çok şanslıyız. Elektrik enerjisi potansiyelimizi kullanalım istedik. Zaten tüm ev ve apartmanlarımızın çatısında bulunan paneller sayesinde suyumuzu yıllardır sıcak yapmak için kullanıyorduk bundan sonra da elektrik üreteceğiz." dedi.


Salihli Belediyesinin artık gelirleri az olduğundan ve borçlarının da çok olmasından dolayı sıkıntılı günler geçirdiğini belirten Gökçe, "Sadece İller bankasından gelen payla belediyecilik yapılmaz sadece köylerden beldelerden gelen arsa ve arazileri satarak bir yere varılmaz. Bir taraftan hizmet için para harcarken, bir taraftan da para kazanmamız lazım. Çünkü daha sonraki gelecek hizmetleri yapabilmek için kaynak gerekiyor. Bunu yapabilmenin yolu da Belediyenin öz gelirlerinde artış sağlayabilmektir. GES 1 - GES 2 - GES 3 projeleri ile belediyemiz hem elektrik enerjisini güneşten sağlayacak, hem de giderlerini azaltıp ek gelir sağlayacağız. Bu proje ile artık elektrik satan gelir elde eden bir belediye haline geleceğiz. 1 Mv için 4050 adet Solar PV panel 20 dönüm arazi ve yaklaşık 5 milyon TL’llik bir yatırım gerekiyor. Proje maliyetini Dünya Bankası, Kalkınma Bankası veya İl Bank A.Ş’nin imkanlarıyla 10 yıllık gibi bir süreye yayarak finanse edeceğiz. Yaklaşık 10 kişi istihdam edeceğiz. 5346 sayılı Yenilebilir Enerji Kanunu kapsamında santralde ürettiğimiz elektriğe devletimiz alım garantisi veriyor. Şirketlere kWh başına 13,3 dolar/cent’ten üretilen elektriği satma imkanı da var. Ayrıca devlet teşvik belgesi alınması halinde KDV ve gümrük vergisinde muaflık sağlanmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:31
  1. doğa

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