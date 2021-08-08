Bağcılar'da küçük çocuğa cinsel taciz iddiası! Yakalandı
İstanbul-Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İstanbul-Bağcılar'da küçük yaştaki çocuğu taciz ettiği ileri sürülen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir markette yabancı uyruklu A.M. adlı kişinin, küçük yaştaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ihbarının yapıldığı bildirildi.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü ifade edildi.
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.