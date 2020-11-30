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Aktüel BAE mahkemesi, Suudi Arabistanlı Bakan'a dolandırıcılık suçundan tazminat cezası verdi
Aktüel

BAE mahkemesi, Suudi Arabistanlı Bakan'a dolandırıcılık suçundan tazminat cezası verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:45:58 -
BAE mahkemesi, Suudi Arabistanlı Bakan'a dolandırıcılık suçundan tazminat cezası verdi

RİYAD (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mahkemesi, Filistinli bir iş adamının şikayeti üzerine Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed er-Racihi ile dört kardeşi hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada bakan ile kardeşlerini suçlu buldu.

Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan habere göre Dubai mahkemesi, Filistin ve Kanada vatandaşı iş adamı Ömer Ayiş'in, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Racihi ile dört kardeşi aleyhine açtığı davada BAE'de bir şirket aracılığıyla dolandırıcılık yapmak suçundan bakan ile kardeşlerini para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanıkların Ayiş'e 1,7 milyar dirhem (yaklaşık 450 milyon dolar) tazminat ödemesine ve tazminat borcu kapatılana dek Mart 2017'den bu yana yıllık yüzde 9 oranında faizin de ödenmesine karar verdi.

Ayiş, hükümle alakalı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kararı verilen meblağın beklediğinden çok az olduğunu belirterek, yine de bunun yolsuzluk ve dolandırıcılığa karşı kazanılmış bir zafer olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Suudi Bakan ya da BAE'deki resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Filistinli iş adamı Ayiş, Suudi Bakanı'n BAE'deki büyük bir gayrimenkul şirketi olan Tamir Holding'deki hisseleri üzerinde dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla 12 yıl önce BAE mahkemesine başvurmuştu.

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