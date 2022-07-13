BAE lideri Zayed 3 bakanı Türkiye'ye yolladı! CEO'lar milyar dolarları...

BAE'den 3 bakan CEO'larla Türkiye'ye yatırım için geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı belirtilerek, üç bakanın CEO’larla birlikte yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye’ye geldiği bildirildi.

Ziyaret kapsamında BAE heyetinin kamu, özel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle yatırım çalıştayında bir araya geleceği kaydedilerek, "Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak" denildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre arın, BAE heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek. BAE yatırım fonları ve şirketlerinin CEO’larının katılacağı çalıştayda yatırım imkanları ele alınacak.