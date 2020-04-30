BAE, Kuveyt ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 105'e, Kuveyt'te 26'ya, Umman'da 11'e yükseldi. Bahreyn, Fas, Lübnan ve Irak'ta vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan verilere göre, ülkede 7 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 105'e yükseldi.



BAE'de 552 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısı 12 bin 481'e çıkarken, toplam 2 bin 429 kişi sağlığına kavuştu.

- Kuveyt



Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 26'ya yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, 284 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 24'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1539'a ulaştığı ifade edildi.

- Umman



Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 11'e çıktığı duyuruldu.



Ülkede 74 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 348'e yükseldiği belirtildi.



Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 495 olduğu kaydedildi.



- Bahreyn



Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 116 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1495'e çıktığı kaydedildi.

Bahreyn'de bugüne kadar 8 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

- Fas



Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, ülkede 38 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 359'a çıktığı belirtildi.



Açıklamada, Kovid-19'dan yeni ölüm gerçekleşmediği aktarılırken, bugüne kadar 168 can kaybı olduğu hatırlatıldı.

- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı da 2 bin 53 kişiye yapılan testlerden 4'ünün pozitif çıktığını, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 725 olduğunu açıkladı.



Virüse yakalanan hastalardan 150'sinin iyileştiği bilgisi verilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.



Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirmişti.

- Irak

Irak'ta Basra Sağlık Dairesi, yapılan son testlerde 23 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Erbil'de 5 kişide daha virüs görüldüğü aktarıldı.

Böylece Irak genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 31'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı da 1346'ya ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu can kaybının 92'ye yükseldiği aktarılmıştı.

