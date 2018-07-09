Bademcik şişmesine bunlar iyi geliyor

Bademcikte hastalık durumunun ilerlemesi halinde vücut direncini düşer, beslenme ile ilgili sorunlar yaşanır.

Tıpta "tonsilit" adı verilen bademcik iltihabı özellikle çocuklar arasında sık görülen bir hastalıktır ama her yaştan insanın bademcikleri şişebilir.

Bademciklerin şişmesine yol çan enfeksiyon boyun ağrısı, ateş ve baş ağrısına da neden olabilir. Şişliğin verdiği rahatsızlığı azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için bademcik şişmesine iyi geldiği bilinen bazı yöntemleri kullanabilirsiniz.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE DİKKAT EDİN

Bademcikleriniz şişken yutkunmak bir dert olduğu için çiğnemeniz gerekmeyen sıvı gıdalarla beslenin. Sebze çorbası, tavuk çorbası gibi çorbalar hem besleyicidir hem de yemek yerken yaşadığınız ağrıları en aza indirir.

Her gün bal ile karıştırılmış sıcak su için

Hastalık sürecinde kesinlikle sigara içmeyin

Tuzlu su ile her gün boğazınıza gargara yapın

Kuşburnu, nane ve adaçayını sıklıkla tüketin

Günde 2 kapsül sarımsak tüketin.

Bu dönemde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için taze sıkılmış meyve ve sebze suları tüketebilirsiniz.

Boğazınızı tahriş edebilecek aşırı baharatlı yemeklerden, kahve ve koladan uzak durun.

Boğazının kurumasını önlemek için oturduğunuz yerin ve yatak odanızın havasını nemlendirin.

Dinlenin. Dinlenmek enfeksiyonun kısa sürede vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Şişlik 7-8 gün içinde inmediyse, en azından iyileşme işareti vermediyse bir hekime başvururn..

İLAÇLI TEDAVİ

Bademcik şişmesiyle birlikte yüksek ateş, titreme, kulaklara vuran ağrı, boyun bölgesinde bulunan lenf bezlerinde şişme, çocuklarda karın ağrısı, kusma görülüyorsa bu durum doktor tedavisi gerektirebilir. Bademcik iltihabı tedavisi için doktorunuz hastalığın şiddetine ve etkilediği alana göre antibiyotik önerebilir. Ek olarak antiseptik gargara reçete edebilir.