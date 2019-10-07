Bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir? Bacak uyuşması için hangi doktora gidilmeli

Diz ve bacak ağrılarına hangi bölüm bakar? Diz ağrıları bazen günlük aktivite sonrası oluşabilen bazen spor aktivite sonrası oluşabilen bazen de travma ya da bir darbe sonrası oluşabilen durumlardan biridir. Hangi durumlarda oluşursa oluşsun eğer dizde ciddi şekilde şişkinlik yoksa ağrı bir iki günlük süreçte oluşup geçiyorsa çok fazla diz ağrısının önemi yoktur. Ama diz ağrısı uzun süreli bir süreçtir devam ediyorsa ayakta çok durulduğunda ağrı oluşuyor ve dizte zaman zaman şişmeler oluyorsa ciddi problem olabilir hemen doktora başvurulmalı. Peki Diz kapağı kayması hangi doktora gidilir, Diz ağrısı hangi hastalığın belirtisi olabilir? Diz ve bacak ağrısı için hangi bölüme gidilir? Diz ağrısına hangi klinik bakar, diz ağrısına hangi bölüme gidilir?

Bacak damar tıkanıklığı tedavisi Halk arasında damar sertliği olarak bilinen aterosekleroz hangi organı besleyen damarda oluyorsa o organa ait şikayetler ortaya çıkar. Nasıl kalp damarları daralmış kişilerde göğüs ağrısı oluyorsa, bacağa giden damarları tıkalı olan kişilerde de yürümekle baldırında kramp ve ağrı ortaya çıkabilir. Kişi yürüyüş sırasında sürekli durup dinlenme ihtiyacı hisseder. Darlığım şiddeti arttıkça daha kısa mesafelerde hatta istirahatte bile kramp ortaya çıkabilir. Huzursuz Bacak Sendromu genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ya da kişi yatmadan önce bacaklarını uzattığı zaman ortaya çıkan bacakları hareket ettirme ihtiyacıyla karakterize bir hastalıktır. Uykusuzluk şikayetiyle gelen hastalarda altında yatan esas sebep huzursuz bacaklar sendromudur. Sol bacak ağrısı birçok hastalığın belirtisi olabildiği gibi en çok bilinen nedeni bel fıtığıdır. Sol bacak ağrısı neden olur, Sol bacak ağrısı uyuşması nasıl geçer ve hangi doktora gitmeli?

Bacak ağrısı neden olur?

Fıtık

Gut hastalığı

Bacak kırılması

Kist

Aşil tendon kopması

Ön çapraz bağın yırtılması

Enfeksiyon

Gece bacak krampları

Kas sertleşmesi

Kas gerginliği

Kemiklerde enfeksiyon

Reaktif artrit

Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

Siyatik

Burkulma

Menisküs yırtılması

Varisli damarlar

Shin kemiği boyunca kasların iltihaplanması ; sert yüzeylerde uzun süre spor yapmak

Vücudun derinliklerinde bir damarda gelişen, derin damar trombozu ( DVT )

Bacaklardaki atardamar sertliği

Arterlerin daralması veya tıkanması

Düztabanlılık

Ayakların içe basması

Spinal darlık, omurganın daraldığı ve omuriliği sıkıştırmaya başladığı bir durumdur.

Sinir sıkışması

Bacak damar ağrısı için hangi doktora gidilmeli

Bacak ağrısı için, kalp damar cerrahına, nörolojiye, genel dahiliye uzmanına ya da ortopedi uzmanına görünebilirsiniz.