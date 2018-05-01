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Babel'den ayrılık sinyali: Sosyal medya hesabından paylaştı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Instagram Story'den yaptığı paylaşım, sosyal medyada 'ayrılık mesajı' olarak algılandı.

01 Mayıs 2018 Salı 20:57
Babel'den ayrılık sinyali: Sosyal medya hesabından paylaştı

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performans ile Hollanda Milli Takımı'na da seçilen Ryan Babel, siyah beyazlıların da en etkili ismi olarak dikkat çekiyor.

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Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından ise kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Simsiyah ekranda veda eden emoji kullanan Babel'in ne demek istediği anlaşılamadı.

Bu paylaşım bazı taraftarlar tarafından veda olarak algılansa da bazı taraftarlar tarafından da olumsuz yönde olmadığına dair yorumlar geldi.

Hollandalı yıldız oyuncunun bu paylaşımla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:57
  1. babel
  2. beşiktaş
  3. süper lig

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