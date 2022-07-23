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Aktüel Babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aktüel

Babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'da 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 22:36:00 -
Babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın-Germencik'te 69 yaşındaki babasını darbederek öldürdüğü öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'ndeki Turan Emeksiz Sokak'taki eve, gürültü duyan komşuların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibinin ardından eve çağrılan sağlık ekibi, evde yerde yatan Fikret T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan Fikret T'nin oğlu A.T, babasını darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Fikret T'nin eşi de ifade işlemi için polis merkezine götürüldü.

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

 

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