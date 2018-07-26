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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Yazıklar olsun!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıkladığı 621 milyon euroluk borcun gerçek olmadığını ve yakın zamanda bu konuda konuşacağını ifade etti. Yıldırım, "Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. " dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:35
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Yazıklar olsun!

Fenerbahçe Ali Koç'un FB TV'de yaptığı açıklamalara Aziz Yıldırım cevap verdi. Yıldırım, her şeyin kayıt altında olduğunu ve Koç'un ifade ettiği borç rakamının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

FB TV'de konuşan Koç, Yıldırım yönetimini suçlayarak, "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon euro değil, 621 milyon euro" dedi. Yıldırım, Ali Koç'un açıklamaları üzerine sert konuştu.

HER ŞEY KAYIT ALTINDA

Aziz Yıldırım"Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında herşeyi tek tek açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:35
  1. Aziz Yıldırım
  2. Ali Koç
  3. Fenerbahçe

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  • Ax111Ax11114 dk önce
    Yazıklar olmaaaaaaaaz. Çünkü para ondaaaaaa. Ali babaaaaaaaaa. Yaaaaaaaaaa.
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