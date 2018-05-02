Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı sürpriz hamle

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçime sayılı günler kala rakibi Ali Koç'a karşı sürpriz bir hamle yaptı. Yıldırım, eski yönetici Nihat Özdemir’in kızı Ebru Özdemir’i yönetime almak için girişimlerini hızlandırdı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:10
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı sürpriz hamle

Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışından sonraki en büyük gündem maddesi haziran ayındaki başkanlık seçimi. Başkan Aziz Yıldırım yeni oluşturacağı yönetim kurulunu netleştirmeye başladı. Yıldırım, önemli bir ismi listesine katarak seçime sayılı günler kala rakibi Ali Koç karşısında bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Daha önceki yönetimlerde beraber çalıştığı Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir'i yönetime almak için Aziz Yıldırım'ın ısrarlı girişimleri sürüyor. Yapılan görüşmelerde Yıldırım'ın bayan Özdemir'i ikna etme noktasına geldiği öğrenildi. 

EĞİTİMİ AMERİKA'DAN

1974 Ankara doğumlu olan Ebru Özdemir, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlık görevini başarı ile sürdürüyor. İş dünyasında önemli projelere imza atan Özdemir, 1991 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1995 yılında da Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995–1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Fordham Üniversitesi ve New York'da işletme masterı (MBA) yaptı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ebru Özdemir'e yeni yönetimde önemli bir görev vermesi bekleniyor. 

SADECE DÖRT KİŞİ KALIYOR

Öte yandan  Başkan Aziz Yıldırım'ın yeni listede eski yönetimden 4 isim ön plana çıkıyor. Dış İlişkiler ve Basketbol Şubesi sorumlusu Ozan Balaban, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, yönetici İlhan Ekşioğlu ve şu anki yönetim içerisinde önemli görev alan Selim Kosif'in Yıldırım'ın yeni yönetimde yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

(Akşam)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:10
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. bogazici universitesi 2842
  3. İlhan Yüksel Ekşioğlu
  4. Boğaziçi Üniversitesi
  5. Boğazici Üniversitesi
  6. Türk Eğitim Derneği
  7. Sarı Lacivertliler
  8. Şekip Mosturoğlu
  9. İlhan Ekşioğlu
  10. Nihat Özdemir
  11. Aziz Yıldırım
  12. Özdemir Aziz
  13. Ebru Özdemir
  14. Ozan Balaban
  15. Fener Bahçe
  16. Selim Kosif
  17. Fenerbahçe
  18. basketbol
  19. New York
  20. Ali Koç
  21. Amerika
  22. F.Bahçe
  23. Balaban
  24. Ankara
  25. Limak
  26. F.B.
  27. Ted
  28. ABD
  29. Fb
  30. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı sürpriz hamle
    1. Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a karşı..
    2. Taraftarlar stadı parça parça götürdü
    3. Ortadoğu'da savaş güneye kayıyor
    4. Futbol terörü! Taraftalar bıçakla ve..
    5. Güney Kore liderinden İstiklal Marşı..
    6. İstiklal Marşı okunurken Güney Kore..
    7. Erdoğan'dan tarihi zirveye ilk tepki!
    8. ABD vermeyince yerlisini yaptık!
    9. Müthiş proje açıklandı! Türkiye söz..
    10. Son hamle savaşı güneye kaydıracak
    11. Skandal ortaya çıktı! Esed'le görüştüler
    12. Sözünü tuttu! Kim Jong-un'dan tarihi..
    13. Ermenistan'ı köşeye sıkıştıran çağrı!
    14. AK Parti'den 24 Haziran sözü: 6. büyük..
    15. "AK Parti etrafında kenetlenelim"
    16. Seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte..
    17. Mason localarından CHP’ye aday baskısı
    18. Bakanlara talimat: Hızla hayata..
    19. Bayern Münih, Madrid duvarını aşamadı
    20. Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'u..
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!
    Temel Karamollaoğlu ilk vaadini açıkladı!