Azerbaycan'ın efsanevi komutanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı: Türk ve İslam dünyasının tek lideri

"Sayın Erdoğan hiç tartışmasız Türk ve İslam dünyasının tek ve en güçlü lideridir." diyen İbad Hüseynov, "O, son yüzyılda Türk dünyasının en çok gurur duyduğu liderdir. O, dünya siyasetinde şimdiye kadar hiçbir liderin söylemeye dahi cesaret edemediği hak ve adalet prensiplerini gür sesle dile getiren, mazlumların sahibi, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiş bir siyasi fenomendir. O, kısa süre zarfında Türkiye’yi, gelişmekte olan ülke seviyesinden çıkarıp küresel güç merkezine çevirmeyi başaran pragmatik ve ileri görüşlü bir siyasetçidir." ifadelerini kullandı.

'Bizim gelecekteki başarılarımız, Türkiye'nin atacağı adımlara bağlıdır'

İbad Hüseynov, mesajına şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye’nin her bir başarısı, Azerbaycan’ın başarısı; her problemi ise bizim problemimizdir. 44 gün süren vatan muharebesinde kardeş Türk halkının ve şahsen, Sayın Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu müstesna bir rol oynadı. Herkes biliyor ki bizim gelecekteki başarılarımız, Türkiye’nin atacağı adımlara bağlıdır. 'Bir millet, iki devlet' şiarının banisi Haydar Aliyev’in değerli halefi Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’in, Recep Tayyip Erdoğan’la olan kardeşlik bağları, yüreği Türkçülük ülküsüyle coşan insanların duygularını coşturmaktadır. Sayın Erdoğan’ın varlığı, bütün mazlum insanların arzularının gerçekleşmesi için inanılmaz bir ümit doğurmaktadır. Bu vesileyle sayın Erdoğan’ı doğum günü münâsebetiyle yürekten kutluyor, devletlerimizin güç birliği yaparak sayın Edoğan öncülüğünde küresel bir güç haline gelmesini arzu ediyor, devletlerimizin bundan sonraki başarıları için Türk dünyasının lideri Erdoğan’a Allah’tan can sağlığı ve uzun ömürler diliyorum."