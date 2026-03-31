Azerbaycan'da Türk şehitleri anıldı

Mart soykırımı günü Azerbaycan’a kardeş yardımı için gelen ve taşnak-bolşeviklere karşı savaşan Türk şehitleri anıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü merkezli Türk Aksakalları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliği merkez ofisinde, 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

 

1918 YILINDA TAŞNAK VE BOLŞEVİKLER KATLİAM YAPTI!

Birliğin Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat üyeleri, Kadınlar Şurası ve Gençlik Teşkilatı üyelerinin katıldığı etkinliğin açılış konuşmasıyla başlatan TAİB Başkanı Sudeyif İmamverdiyev, 1918 yılının Mart-Nisan aylarında halkımıza karşı gerçekleştirilen bu kanlı facianın, taşnak-bolşevik silahlı birlikleri tarafından özel bir vahşetle hayata geçirilen toplu katliam olduğunu dile getirdi. İmamverdiyev, bu olayların Azerbaycan’ın milli tarihinde unutulmamasının son derece önemli olduğunu ve gelecek nesillere aktarılmasının her birimizin kutsal görevi olduğunu vurguladı.

 

TÜRK ŞEHİTLERİNE DUALAR OKUNDU

Daha sonra söz alan TAİB temsilcileri, facianın halkımızın milli hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, bu tür etkinliklerin genç nesillerde vatanseverlik ve milli dayanışma duygularının oluşmasında önemli rol oynadığını ifade ettiler. Etkinlikte ayrıca, bir kaç ay sonra 1918 yılında Azerbaycan’a kardeş yardımı için gelen ve taşnak-bolşeviklere karşı savaşan Türk şehitleri de anılarak, ruhlarına dualar okundu.

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var

Gündem

Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var

Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor
Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor

Teknoloji

Türkiye-Azerbaycan hattında dev imza: Medya orduları birleşiyor

İran'dan Azerbaycan'a Türkçe teşekkür: "Ortak kültürün nişanesi"
İran'dan Azerbaycan'a Türkçe teşekkür: "Ortak kültürün nişanesi"

Dünya

İran'dan Azerbaycan'a Türkçe teşekkür: "Ortak kültürün nişanesi"

