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Aktüel

Ayvalık Demokrasi Platformu’ndan 1 Mayıs açıklaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Demokrasi Platformu üyeleri ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:46:26 -
Ayvalık Demokrasi Platformu’ndan 1 Mayıs açıklaması

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Demokrasi Platformu üyeleri ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili basın açıklaması yaptı.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye Başkan Yardımcısı Melih Arslan’ın da destek verdiği basın açıklamasını Belediye-İş Sendikası İsmail Yeniköylü seslendirdi.


İsmail Yeniköylü yaptığı açıklamada; "Hastanelerde, fabrikalarda, belediyede, marketlerde, fırınlarda, bürolarda ve birçok işyerinde salgına karşı en önde fedakarca mücadele eden işçi ve emekçi kardeşlerimiz 1 Mayıs gününüz kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.


Basın açıklamasının ardından, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve emekçiler Koronavirüs salgını nedeniyle basit bir şekilde geçen 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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