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Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedilecek?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan sanatçı Ayşen Gruda tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden hayatını kaybetti. Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedilecek? Ayşen Gruda’nın defin işlemlerine ilişkin resmi bir açıklama geldi mi?

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedilecek?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan sanatçı Ayşen Gruda tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden hayatını kaybetti. Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedilecek? Ayşen Gruda’nın defin işlemlerine ilişkin resmi bir açıklama geldi mi?   

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedileceğine ilişkin resmi bir açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisini 13.45'te pankreas kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" denildi. 

Ayşen Gruda ne zaman ve nereye defnedilecek?

Gruda, Cuma günü Zinzirlikuyu Mezarlığı'ndan uğurlanacak. Usta sanatçı Gruda, "Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir" demişti.

Aşyen Gruda kimdir?

Aşyen Gruda, Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak 1944'te İstanbul, Yeşilköy'de dünyaya geldi. Çocuk yaşta Ermeni komşularının taklidini yaparken yeteneği keşfedilen Gruda, henüz lisedeyken babasını kaybetti ve okulu bırakıp çalışmaya başladı. İlk kez 1962'de "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolünü canlandıran sanatçı, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel olarak oyunculuğa başladı Ayşen Gruda, Ankara Meydan Sahnesi'nde tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile 1965'te evlendi. Kızları Elvan doğunca bir süre tiyatroya ara veren Gruda, 1976'da boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

Usta sanatçı, 16 senelik tiyatro kariyerinin ardından 1977'de televizyonda yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakterinin ardından "Domates Güzeli" olarak anılmaya başladı. Gruda, "Ah Evlendim Vah Evlenemedim","Bizim Sınıf", "Papaz Kaçtı", "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ve "Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu" adlı tiyatro oyunlarının yanı sıra "Mum Söndü", Deve Kuşu Kabare", "Hababam Sınıfı Müzikali", "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikallerinde de rol aldı.

Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer alan sanatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleriyle birlikte onlarca filmde oynadı. Başarılı oyuncu, 1974'te, bilgi yarışmasının sunucusunu canlandırdığı "Hababam Sınıfı"nın ardından 1975'te "Bizim Aile", "Delisin", "Bitirimler Sınıfı", "Bir Araya Gelemeyiz" ve "Hanzo", 1976'da "Öyle Olsun", "Aile Şerefi", "Güngörmüşler", "Süt Kardeşler" ve "Tosun Paşa", 1977'de "Çöpçüler Kralı", "Gülen Gözler", "Hababam Sınıfı Tatilde", "İbo İle Gülşah", "Şabanoğlu Şaban" ve "Sarmaşdolaş", 1978'de "Avanak Apti" ile "Neşeli Günler", 1979'da "Doktor", "Şark Bülbülü", 1980'de "Renkli Dünya, 1981'de Gırgıriyede Şenlik Var", "Davaro", "Gırgıriye" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" filmlerinde rol aldı.

Gruda ayrıca 1982'de "Çiçek Abbas", "Doktor Civanım", "Dolap Beygiri", "Görgüsüzler", 1983'te "Şekerpare", 1984'te "Gırgıriyede Büyük Seçim", 1985'te "Aşık Oldum", "Uyanıklar Dünyası", "Namuslu", "Fakir Milyoner", "Şendul Şaban", 1986'da "Ağa Bacı", 1987'de "Aile Pansiyonu", "Seyyar Kamil", 1988'de "Süper Baba", 1993'te "Rumuz Sev Beni", 1994'te "Şenlik Var", 2003'te "Hababam Sınıfı Merhaba", 2006'da "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu", "İlk Aşk", "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?", "Keloğlan Karaprens'e Karşı" filmlerinde oynadı.

Usta sanatçı 2008-2018 arasında ise "Gece Gündüz", "Kağıt", "Pazarları Hiç Sevmem", "Seni Seviyorum Adamım", "Kötü Kedi Şerafettin", "Dedemin Fişi", "Sevgili Komşum" ve "Babamın Ceketi" filmlerinde izleyiciyle buluştu. Ayşen Gruda, 2006'da Sadri Alışık Ödülleri'nde ve 2010'da Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini alırken, 2012'de ise İstanbul Film Festivalinin "Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:30
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