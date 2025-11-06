Aynı okulda 21 ikiz! Öğretmenler bile ayırt etmekte zorlanıyor

1742 öğrencinin olduğu kurum bu nedenle ‘ikizler okulu’ olarak biliniyor.

Sınıfında ikiz öğrenci bulunan öğretmenlerden Esmer Akbal, ikizlerden önce farklı toka takmalarını ya da değişik renklerde hırka giymelerini istedi. Bu da çözüm olmayınca kızlardan saçlarını farklı şekilde örmesini istedi: “Birinci yılımızı böyle tamamladık. İkinci yıla geldiğimizde yine karışıklık durumu oluyordu. Öğrenciler normalde yan yana otururken ben bir öğrenciyi öne diğerini arkaya aldım. Daha iyi anlamaya çalıştım onları.

Bu yıl üçüncü sınıfız. Evlerinde onları ziyaret ederek gözlemleme fırsatı buldum. Bazen isim olarak karıştırırım. Elif derim, Edanur’a bakarım, Edanur derim, Elif’e bakarım. Öğrenciler arasında güzel bir espri konusu oluyor bu durum.”

Kendisinin de ikiz kardeşi olan öğretmen Fatih Şentürk durumu şöyle anlattı: “Okulumuzdaki 21 ikiz öğrencimizin her biri farklı sınıflarda. Bazıları tek yumurta, bazıları çift yumurta ikizleri. Bazen onları karıştırıyoruz, birbirimizle eğleniyoruz. Ben de ikizim. Yıllarca kardeşimle aynı sınıfta okudum. O da şu anda Düzce’de öğretmen.”