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Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a ilk transferi Fenerbahçe'den! Yıldız futbolcuyu...

Atiker Konyaspor'un teknik patronu Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya kanca attı.

18 Aralık 2018 Salı 11:27
Aykut Kocaman'ın Konyaspor'a ilk transferi Fenerbahçe'den! Yıldız futbolcuyu...

Milliyet'in haberine göre kariyerinde 3. kez Atiker Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman ilk transferini de eski takımı Fenerbahçe'den yapacak.

Aatıf'ı kadroda görmek istiyor!

Yeşil beyazlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya varan Aykut Kocaman, devre arasında sarı lacivertli takımın kadro dışı bıraktığı ismi kardosuna katacak. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde güvendiği isimler arasında yer alan Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'ya yeşil beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Konyaspor, Faslı yıldızı sezon başında kadrosuna katmak için büyük çaba harcamış, Aatif ise bu teklifi geri çevirmişti. Daha önce bu öneriyi değerlendirmeyen Aatif'ın ise yeşil beyazlıların başına Aykut Kocaman'ın geçmesiyle fikir değiştirdiği ve ara transferde İç Anadolu ekibine gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 11:27
  1. Aykut Kocaman
  2. Atiker Konyaspor
  3. Konyaspor
  4. Fenerbahçe
  5. Aatif Chahechouhe

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