Ayew sağlık kontrolünde!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, imzayı atıyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Ganalı futbolcu bu sabah sağlık kontrolünden geçti.



Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ayew, Fenerbahçe tişört ile poz verdi.



Skorer'in edindiği bilgiye göre 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödenen yıldız futbolcu için bugün 14:00'te basın toplantısı düzenlenecek.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



Yeni transferimiz Andre Ayew’in imza töreni ve basın toplantısı, 27 Temmuz 2018 Cuma günü (bugün) saat 14:00’te yapılacaktır.



İmza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.



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