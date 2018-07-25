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Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!

Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Ayew'in Swansea kampından ayrıldığı ve sağlık kontrolü için İstanbul'a gelmeye hazırlandığı belirtildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:23
Ayew kamptan ayrıldı imzaya geliyor!

 Fenerbahçe yaz aylarının ilk yabancı transferini gerçekleştiriyor. İngiliz BBC'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Andre Ayew, takımının Avusturya kampından ayrıldı ve sağlık kontrolleri ile imza için İstanbul'a doğru yola çıktı.

MALİYETİ 4.7 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği kaydedilirken, Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.

West Ham United'dan Ocak ayında Swansea City'e 22.8 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN MERAK UYANDIRAN TWEET

Fenerbahçe kulübü resmi Twitter hesabı, akşam saatlerinde 'göz kırpma' emojili bir tweet attı. Bu tweet transferin habercisi olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:23
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