Ayew, Fenerbahçe'ye imzayı attı! İşte ilk sözleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew ve Sportif Direktör Damien Comolli düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.



Damien Comolli'nin sözleri:



"Ayew ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Kulübümüzün lehine satın alma opsiyonlu. Çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da istediği isimlerin başında geliyordu. Bugün kişisel antrenman yapacak. Yarın takıma katılacak. Kendisi fit durumda. Swansea ile antrenmanlara çıkıyor. Hazır geldi. "

"İSTERSEK KADROMUZA KATMA HAKKIMIZ VAR"

"1 sene bizde kiralık olacak. İstediğimiz takdirde kendisini kadromuza katma hakkımız var."



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"Andre Ayew'in imza günü. Kendisiyle alakalı bir sorular soralım. Beni az çok tanıdınız. Dedikodular ve spekülasyonlar hakkında konuşacak biri değilim."



ANDRE AYEW: "FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP"



"Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren çok mutlu etti. Zaten Fenerbahçe ismini ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Yeni bir başkan, yeni bir sportif direktör, yeni bir teknik heyet var. Biliyorum ki, taraftarın çok büyük beklentisi var. Bunda da benim büyük bir payım olacak.





( Sportif Direktör Damien Comolli )



COMOLLI: "F.BAHÇE'YE NİYE GELDİNİZ DERSENİZ, CEVABI..."



"Andre Ayew çok yönlü bir oyuncu. Çok yetenekli ve çok enerjik. Siz bir oyuncuya "Fenerbahçe'ye niye geldiniz?" diye soracak olursanız, cevabı "Kazanmak için" olacaktır."



AYEW: "BAFETIMBI GOMIS BENİM HER ZAMAN KARDEŞİM"



"Valbuena, Marsilya'da beraber oynadık. Marsilya ile buraya gelmiştik. İnanılmaz bir maçtı, 2-2 bitti. Valbuena ile tekrar oynayacak olmak heyecanlandırıyor. Fenerbahçe'de onun gibi Fransa Milli Takımı'nda oynayan bir oyuncu görmek mutlu ediyor. Valbuena, kazanan bir oyuncu.



Gomis ile beraber oynadık. Zaman zaman görüşüp konuşuyoruz. Artık o şehrin öteki yakasındaki takım için oynayacak. Ben de diğer yakası için. Gomis benim her zaman kardeşim olacak. Fakat, her ikimiz de kazanmak için oynayacağız.



Fenerbahçe taraftarı, beni en çok heyecanlandıran şey şu an."





( Andre Ayew )



Comolli'den satın alma opsiyonu ve Ayew'in pozisyonu...



"İki kulüp arasında paylaşılan finansal bilgileri burada söyleyecek değilim.



Güzel haber şu ki teknik direktör ben değilim. Bunu Cocu düşünecek. Andre, elbette ki hocamız Cocu ile konuştu. Hangi pozisyonlarda faydalı olabileceğini söyledi. Kendisi her iki kanatta da açık olarak oynamayı seven ve faydalı olabilen bir isim."



Andre Ayew, bu sözleri, "Gerçekten de doğru." diyerek onayladı.



AYEW: "STEPHEN APPIAH BANA FENERBAHÇE'Yİ ANLATTI"



"Stephen Appiah ile konuştum. Kendisi şu an milli takımın menajeri. Bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmem gerektiğini söyledi. Kulübü, taraftarları, tesisleri, stadyumu ve buranın büyüklüğünü anlattı. Beni heyecanlandıran bu kulübün büyüklüğü. Avrupğa'da boy gösteriyor olmamız. Benim tek temennim bu takımı şampiyon yapmak ve sezon sonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu göğüslemesi."



AYEW: "ÇABUK UYUM SAĞLAYABİLEN BİRİYİM"



"Futbol evrensel bir oyundur. Yeni bir şehir, yeni bir kulüp, yeni bir teknik ekip ile çalışacağım. Bundan önce başka şehirlerde, başka takımlarda oynadım. Çabuk uyum sağlayabilen biriyim. Hemen katkı sağlayacağımdan eminim."



COMOLLI: "COCU'NUN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYOR"



"Ben, 'sadece' Marsilya'da parlak bir ddönem geçirdiğini düşünmüyorum. Geçen cumartesi Feyenoord'a karşı oynadığımız maç. herkese mesaj oldu. Oyun yapımızın ne kadar hücuma dayalı olacağını gösterdi. Andre Ayew'in zengin ve esnek oyunu, Cocu'nun istediği özellikleri taşıyor. Kendisi bize değer katacaktır. Başarılı olacağından eminim. Ben Ayew'i çok uzun süredir tanıyorum."



AYEW: "COMOLLI, F.BAHÇE'YE GELDİĞİ GÜN BENİ ARADI"



"Damien Comolli, Fenerbahçe'de göreve geldiği an beni aradı ve "Yeni projeleri olan büyük bir kulübe gelmek ister misin?" dedi. "Evet!" diye cevap verdim."



AYEW: "EN SEVDİĞİM POZİSYON KANATLAR"



"Futbolcu olduğumdan beri, kendime söylediğim bir şey var, "Andre sınırlarını zorla!". Bu cümle kariyerim boyunca beni zorladı. Bir oyuncu bir pozisyona sabit kalsa o kolay olur. Büyük futbolcu olmak istiyorsa farklı pozisyonlarda oynamalı ve hocasının gözüne girmeli. Fakat, en sevdiğim pozisyon kanatlardır."