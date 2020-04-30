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Aktüel

Aydın'da eve yıldırım isabet etti: 1'i çocuk 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:15:54 -
Aydın'da eve yıldırım isabet etti: 1'i çocuk 3 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir eve yıldırım isabet etmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Asma Mahallesi Çardaklı mevkisinde bulunan bir eve yıldırım isabet etti.

Evde bulunan Adem Sarı (36), eşi Zeliha Sarı (31) ve 6 yaşındaki çocukları Mehmet Sarı yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evin pencerelerinde isabet eden yıldırım nedeniyle çatlaklar oluştuğu gözlendi.

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