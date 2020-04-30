  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 19:13:32 -
Aydın'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İdris Gündoğdu (32) yönetimindeki 34 ANC 710 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak alev aldı.

Yanmaya başlayan araçtaki Gündoğdu ile aynı araçta bulunan akrabası Uğur Gündoğdu (32) yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken. olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine karşın otomobil kullanılamaz hali geldi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı