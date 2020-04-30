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Aktüel

Aydın’da 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Aydın’da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:12:39 -
Aydın’da 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar Aydın’da 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs ile ilgili Aydın’daki rakamları açıkladı. Vali Köşger, Nisan ayı sonu itibari ile Aydın’da 99 pozitif vaka görüldüğünü söyledi. Köşger, 56 kişinin hastanede yatarak, 14 kişinin ise evlerinde karantina alınmak sureti ile toplamda 70 kişinin tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştuğunu kaydetti. 20 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiğini belirten Köşger, “Bugün sabah itibari ile entübe edilen bir hastamız da entübe olmaktan çıkarak normal odaya alındı. Maalesef bugüne kadar Aydın’da 5 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda ise cüzi sayıda vatandaşımız var” dedi.

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